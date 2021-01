Clamoroso all’Olimpico di Roma dove questa sera si affrontano Roma e Spezia per i quarti di finale di Coppa Italia, infatti gli ospiti conduco il primo tempo per 2 a 1.

La squadra di Italiano è andata in vantaggio di 2 gol: ritorno in campo per Galabinov che mette a segno un rigore e offre un assist al neo acquisto Saponara. Nel finire di 1 tempo accorcia le distanze Lorenzo Pellegrini su rigore.