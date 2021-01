CdS – Supercoppa, la Juventus è la squadra che Valeri ha diretto più volte in carriera: l’ultimo precedente con gli azzurri non fa ben sperare

La Supercoppa italiana si avvicina, Napoli e Juventus, due squadre che si sono già affrontate in qualche finale: l’ultima il 17 giugno 2020, Coppa Italia, portata a casa dagli azzurri.

Ad arbitrare il match sarà Valeri, lo stesso della finale, sempre di Supercoppa e fra Napoli e Juventus, a Doha. La sua scelta è curiosa. Infatti, come spiega l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Paolo Valeri avrebbe dovuto lasciare il badge della Fifa a gennaio e probabilmente la carriera da arbitro a giugno per passare al ruolo di VAR PRO. Ma il periodo è particolarmente caldo, anche del punti di vista politico, all’AIA e quindi Valeri non solo è stato confermato internazionale ma domani dirigerà anche la sua seconda finale di Supercoppa italiana. Un premio alla carriera.

L’ultima volta che però ha diretto le due squadre fu in semifinale di Coppa Italia, allo Stadium. e le polemiche non sono mancate con i due rigori alla Juventus – Il Corriere dello Sport sottolinea che furono giustamente dati – e uno negato agli azzurri su Albiol.

Questi i precedenti delle due squadre con Valeri:

“La Juventus è la squadra che Valeri ha diretto più volte in carriera: ben 33 volte (in tutte le competizioni) con 18 vittorie, 10 pareggi e cinque sconfitte. Il Napoli, con lui, vanta 28 precedenti: 16 vittorie, 5 pareggi e 7 ko”.