L’agente di Zaccagni, trequartista dell’Hellas Verona che fa gola al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare del futuro del suo assistito.

“Si è messo in risalto, l’Hellas Verona sa che è un calciatore che piace e sicuramente nella sessione di giugno cambierà squadra. Il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere e lui troverà sicuramente spazio in una delle grandi squadre della Serie A”.