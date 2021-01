Mercoledì, al Mapei Stadium, andrà in scena la Supercoppa italiana, che vedrà affrontarsi Napoli e Juventus. L’edizione odierna di Repubblica ha svelato la cifra che guadagneranno le due società disputando la gara in periodo di Covid: in totale saranno 2,6 milioni di euro.

Cifre ben più basse rispetto agli scorsi anni in cui era presente il pubblico sugli spalti. Basti pensare che nella passata edizione, Juventus e Lazio incassarano ben 5,8 milioni di euro.