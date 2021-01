PRIMA PAGINA; CdS: “Conte spegne la Juve”

Il Corriere dello Sport apre con in primo piano la vittoria dell‘Inter sulla Juventus nel derby d’Italia di domenica sera, con il titolo: “Conte spegne la Juve” citando il distacco di 7 punti che separa la squadra di Pirlo da quella del tecnico leccese e ricordando che in attesa del Milan impegnato a Cagliari questa sera le due Milanesi sono appaiate in testa

Nel taglio basso c’è spazio per il Napoli definito “travolgente” che umilia la Fiorentina per 6-0 con il capitano Insigne che guida i suoi verso la Supercoppa. Sulla “spalla” c’è spazio per il Milan che è atteso dall’impegno a Cagliari questa sera ma che ha trovato Mario Mandzukic che è atterrato a Linate ieri sera e che rafforzerà il reparto offensivo di Pioli. Spazio anche al cambio allenatore del Torino con Nicola che subentra a Gianpaolo