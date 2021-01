Montervino: “Vedo un atteggiamento differente! C’è stata una cosa molto importante…”

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni presso il programma Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8.

“Va cambiato il modo di vedere le cose e su questo non sono contento della comunicazione di Gattuso. I giocatori del Napoli sono così superficiali, ma cercano sempre la giocata. Quindi dico, invece che lavorare sui difetti soffermiamoci sui pregi dei calciatori e lavoriamo su quelli. Vediamo con che qualità il Napoli ieri è arrivato a realizzare.

Per l’ennesima volta vedo un atteggiamento differente in fase offensiva e in fase difensiva. Quando si attacca si gioca con un 4-2-3-1 mentre in fase difensiva si utilizza un comportamento diverso. Ieri c’era Demme in pressing su Igor, difensore centrale della Fiorentina.

Le azioni d’attacco del Napoli nella partita di ieri sono state molto interessanti. Importante è stato il ruolo di Insigne che opera come raccordo tra centrocampo e attacco. Il Napoli ieri attaccava l’area con 5 uomini con cattiveria e determinazione, lo si vede nel gol di Demme che attacca l’area con un movimento di un calciatore da centrocampo a tre.

Anche nel gol di Zielinski il palleggio non manca. In questo caso si costruisce con due centrocampisti mentre Zielinski è sulla trequarti. Il gol nasce da un giocata di Koulibaly che si prende un rischio con un passaggio in verticale che però permette al Napoli di attaccare e quindi di segnare. Con questa determinazione in fase offensiva il Napoli non avrà problemi né mercoledì né in seguito.”