Juventus, Danilo carica: “Dobbiamo tornare a vincere da mercoledì”

La partita di Supercoppa avrà bisogno di un Napoli molto attento, perché fronteggerà una Juventus molto agguerrita, che deve rispondere al passo falso compiuto in casa dell’Inter nel match perso dolorosamente 2-0. Danilo, difensore dei bianconeri, per caricare la sfida ha scritto sui social le seguenti dichiarazioni: “Sappiamo di avere dato una grande delusione ai nostri tifosi, ma i primi ad essere delusi per la nostra prestazione siamo noi. Non ci resta che lavorare e ritornare a vincere subito a partire da mercoledì!

Forza Juve, rialziamoci subito!”.