Il Mattino – Napoli, segnale forte in vista della Supercoppa

L’edizione odierna de Il Mattino elogia un Napoli “travolgente” che vince con la Fiorentina con una goleada per 6-0

La testata giornalistica campana ci tiene a sottolineare non solo i tanti gol segnati con un’ottima percentuale realizzativa, cosa che era mancata nelle partite in casa con Torino e Spezia ma anche a Milano con l’Inter dove erano state create tante occasioni senza riuscire a concretizzare abbastanza, ma anche la porta inviolata che mancava da nove partite consecutive, dallo 0-4 con il Crotone.

Il Mattino sottolinea inoltre la grande compattezza e l’ottima praticità della linea mediana formata da Demme e Bakayoko che riesce a dare ottima copertura alla difesa ed a far ripartire velocemente l’azione offensiva verticalizzando subito sul trequartista o sugli esterni.

Menzione anche per l’attacco e soprattutto per il migliore in campo Lorenzo Insigne con doppietta e assist per Lozano dopo una giocata da urlo, trascina i suoi verso la finale di Supercoppa contro la Juve, con la speranza di avere lo stesso Napoli travolgente.