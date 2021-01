Secondo quanto riportato da Espn, Junior Firpo a gennaio non approderà al Napoli, malgrado gli accostamenti fatti negli ultimi giorni. Il Barcellona lo farebbe anche partire, possibilmente non in prestito con diritto di riscatto. Nel pomeriggio il terzino è stato accostato al Milan, ma su di lui continuano a vigilare altri tre o quattro club in Europa.

Dunque, il nome del terzino blaugrana continua ad allontanarsi sempre di più.