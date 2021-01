Del Genio: “Napoli concreto, la base è la qualità tecnica. Fattore mentale? C’è un problema”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, parlando della prestazione degli azzurri contro la Fiorentina.

“Demme e Insigne? Il primo è molto importante anche se non sembra, ha grandi meriti e aiuta sempre il portatore. Insigne ha dato una palla perfetta, ha tagliato fuori portiere e difensore. Per passaggi è il migliore in circolazione”.

“La chiave della partita è stata concretizzare, tirare in porta e non fuori come accaduto spesso. Di base c’è la qualità tecnica, se giochi bene stai più tranquillo. Ma il Napoli se non raddoppia subito ha un problema, va subito in ansia e rischia”.