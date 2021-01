Cds – Insigne e Lozano da urlo, la Fiorentina non trova le misure

L’edizione odierna del Corriere dello Sport (Ed. Campania) pubblica le pagelle della partita tra Napoli e Fiorentina finita per 6-0 in favore degli azzurri.

Promossa in toto la squadra di Gennaro Gattuso che ha dominato in lungo e in largo senza soffrire un possibile ritorno dei viola. I l migliore in campo secondo il CdS è Lorenzo Insigne premiato con un 8: “esprime calcio”.

Molto bene anche Lozano con un 7.5 una vera e propria spina nel fianco per la difesa della viola che inizia l’azione dell’1-0 e chiude virtualmente la partita con il 3-0 “alla Callejon”. Ottimi voti anche per Demme e Gattuso (7 per il primo e 7.5 per il secondo). Premiati con un 7 anche Petagna e la coppia centrale Manolas – Koulibaly.