CdM – Pirlo e Gattuso, è la sfida nella sfida

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno propone il confronto tra Pirlo e Gattuso, due grandi amici, campioni del Mondo 2006, compagni di squadra al Milan che per una notte saranno nemici, Mercoledì sera per contendersi la Supercoppa Italiana.

La testata giornalistica sottolinea che questa volta la sfida ci sarà per davvero, visto che lo scorso 4 ottobre la partita fu rinviata, e sarà una partita molto interessante con due squadre che arrivano da periodi differenti che però azzereranno tutto in questa partita secca.

La Juve può vantare il capocannoniere del campionato, Cristiano Ronaldo, che sembra segnare a chiunque, senza sosta e fa davvero paura; il Napoli però può vantare di avere un maggior feeling con il suo allenatore e un 4-2-3-1 che potrebbe mettere in difficoltà la Juventus sugli esterni dove mancano Alex Sandro e Cuadrado, ancora positivi al Covid. Gli azzurri dovranno fare attenzione alla fluidità di manovra della Juve e alla capacità di ribaltare il campo velocemente in modo di arrivare sugli attaccanti in maniera rapida, sorprendendo a difesa avversaria; ci saranno assenti illustri, oltre ai già citati Alex Sandro e Cuadrado c’è anche De Ligt ancora positivo al Covid e mancherà Dybala infortunato, dall’altra parte manca Osimhen ancora alle prese con il problema alla spalla.

Si preannunciano fuochi d’artificio che non vediamo l’ora di vedere.