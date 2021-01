Alvino: “Il Napoli ha la coppia di centrali più forte! Sulla Supercoppa…”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlaro alla trasmissione Ne parliamo il lunedì, programma in onda su Canale 8, analizzando il momento del Napoli: “Il rinnovo di Gattuso? Sarebbe bello che l’annuncio venisse dato prima della sfida con la Juventus. Una mossa di De Laurentiis a sorpresa che renderebbe tutti più contenti. Il Napoli ha ritrovato la coppia centrale più forte: Koulibaly e Manolas. In Italia vince sempre chi è in grado di difendere meglio e avere due calciatori come il senegalese e il greco è una grandissima cosa per gli azzurri. Sono convinto che faranno bellissime cose”.

“Questa squadra è imprevedibile. I partenopei sono stati capaci di dominare avversarie come Fiorentina e Atalanta, ma anche di perdere punti contro team sicuramente meno competitivi. Io credo che comunque sarà importante anche quello che accadrà nella partita di Supercoppa. Una vittoria consentirebbe agli azzurri di affrontare con maggiore calma ed entusiasmo anche le prossime partite di campionato”.