Nel suo editoriale per “Campania Sport”, Umberto Chiariello, ha fatto il punto sul Napoli e sul momento di forma in vista della prossima partita in Supercoppa con la Juventus, analizzando il 6-0 contro la Fiorentina. Fra analisi della partita e collegamenti alla mitologia greca, Chiariello ha anche detto una cosa interessante su Lorenzo Insigne e sull’azione creata dal capitano che ha poi portato al gol di Lozano. Qui l’editoriale integrale: