SOCIAL – Esordio per Cioffi: arriva il suo commento

Oggi, nella grande vittoria contro la Fiorentina, c’è anche un altro episodio da ricordare, ovvero l’esordio di Antonio Cioffi. L’attaccante azzurro è entrato al settantanovesimo al posto del capitano, Lorenzo Insigne. Anche se ha giocato solo 11 minuti è stato un passo importante per lui e per la sua carriera. Infatti Antonio immortala questo momento con una foto su Instagram e aggiunge una didascalia che indica la data di oggi: “17/01/2021”. Sperando che questa data segni l’inizio di una carriera ricca di emozioni e di obbiettivi realizzati per il diciottenne. Ecco il post del calciatore azzurro: