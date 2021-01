Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha commentato la vittoria del Napoli di oggi contro la Fiorentina: “Napoli-Fiorentina 6-0. Il Napoli stravince contro la Fiorentina con una grande prestazione da parte della squadra, guidata in particolar modo da Insigne, Lozano e Zielinski. La Fiorentina regge poco al dominio azzurro. Qualche occasione viola c’è stata come il bel tiro di Ribery, ma Ospina si supera e riesce a parare. Un salvataggio anche di Koulibaly sulla linea. E poi non c’è partita”.