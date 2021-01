Come abbiamo visto dalle formazioni ufficiali, Dries Mertens non figura tra gli 11 titolari scelti da Gennaro Gattuso per la gara contro la Fiorentina in quanto non è ancora al massimo della condizione, ma, come riferito da Sky Sport, il belga entrerà molto probabilmente nel secondo tempo per mettere minuti nelle gambe in vista della Supercoppa contro la Juventus di mercoledì sera, in cui dovrebbe partire dall’inizio.