Inter-Juventus, risultato vantaggioso per il Napoli

Si è appena conclusa Inter-Juventus, che ha visto i bianconeri uscire sconfitti da San Siro. La squadra di Antonio Conte vince 2-0: gol dell’ex Vidal nel primo tempo e nel secondo tempo la chiude Barella. La Juventus era passata in vantaggio nei primi 45 minuti con un gol di Ronaldo che però è stato annullato per fuorigioco di Chiesa. Buon risultato per la squadra di Gattuso che vista la sconfitta della squadra di Pirlo mantengono il terzo posto conquistatosi oggi. Gli azzurri, con una partita da recuperare, sono a meno 6 dai nerazzurri secondi in classifica.