I tifosi napoletani omaggiano Callejon

Oggi alle 12:30 il Napoli sfiderà la Fiorentina. A sentire molto la sfida è l’ex Callejon che sfiderà la squadra dove ha militato per 7 anni e l’ha reso il calciatore che è oggi. I tifosi gli hanno mostrato la loro gratitudine e il loro affetto facendogli capire che non sarà mai un rivale. ‘Jose fratello sei napoletano’ quanto scritto in spagnolo su uno striscione esposto all’esterno dello stadio che testimonia il rapporto stretto tra il calciatore e la tifoseria azzurra. Anche se lo spagnolo ha lasciato Napoli, per i tifosi, sarà sempre una parte della storia di questa squadra e l’hanno voluto omaggiare così.