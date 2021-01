Verso Napoli-Fiorentina, il report dell’allenamento odierno

Il Napoli si prepara alla sfida di domani con la Fiorentina a Castel Volturno, con gli ultimi allenamenti in vista della partita di campionato di domani. Nessuna novità sugli indisponibili, di seguito il report dell’allenamento mattutino:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma domani allo Stadio Maradona per l’anticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 12.30).

Successivamente lavoro di velocità e rapidità tra ostacoli. Chiusura con esercitazione tattica e partita a campo ridotto”.

Fonte: sscnapoli.it