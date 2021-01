TMW – Ceccarini su Llorente: “Alla fine a sorpresa potrebbe anche restare, vi spiego da cosa dipende”

Le difficoltà nel recupero di Osimhen e le difficoltà del reparto offensivo nell’ultimo mese hanno portato il Napoli a bloccare l’uscita di Fernando Llorente, almeno per il momento…

Secondo l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, attraverso le righe del suo editoriale per TMW, il Napoli aspetterà fino a fine mese per la sua eventuale cessione: tutto dipenderà dai tempi di recupero di Osimhen, se il nigeriano darà garanzie, lo spagnolo potrebbe anche lasciare per cercare spazio altrove, ma non è da escludere l’ipotesi che alla fine che l’attaccante spagnolo resti.