Tacchinardi: “Il Napoli ha perso vendendo Milik al Marsiglia. Alla Juve avrebbe fatto bene”

A TMW Radio è stato intervistato Alessio Tacchinardi, ex calciatore, che ha parlato anche della situazione di Milik e della Serie A. Le sue parole:



“Milik al Marsiglia? Per le casse del Napoli non sarebbe molto buono. Se lo avesse venduto all’estero prima sarebbe stato meglio. Se gioca, il polacco non può fare che bene. Di sicuro alla Juve poteva fare bene. E’ un’operazione che ha fatto bene a fare il Marsiglia”.

“Mandzukic al Milan? Vederlo indossare la maglia rossonera è una ferita al cuore. Ha sempre dato l’anima per la maglia della Juventus, ha sempre fatto gol pesanti e giocato in tutti i ruoli. È stato importante anche a livello di spogliatoio. Al Milan farà bene, perché è forte e ha personalità”.

“Inter-Juve? Chiesa ha dimostrato già a contro il Milan di poter far male a San Siro. Chi arriva più fresco fisicamente può portarla a casa. Vedremo, anche perché la Coppa Italia ha tolto energie. Se l’Inter dovesse perdere, sarebbe una mazzata psicologica. Ma è importante anche per la Juve. Sarà una gara delicata per entrambe. C’è tanta pressione addosso all’Inter, vediamo se avrà la personalità di imporsi nella partita”.