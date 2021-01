Sportitalia – Le ultime sul rinnovo di Gattuso, ecco quando potrebbe arrivare l’ufficialità

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul rinnovo di Gennaro Gattuso e sulle sue probabili scelte contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il rinnovo di Gattuso non è stato mai in discussione. Ormai ci siamo, dopo la Supercoppa potrebbe essere definito tutto. Tra l’altro, in caso di vittoria contro la Juventus, il tecnico azzurro sarebbe il più giovane ad aver vinto la competizione. Per quanto riguarda invece il match di domani, la squadra si ritroverà alle ore 19 presso lo stadio e andrà in ritiro in albergo. formazione? Hysaj sostituirà Di Lorenzo con Ospina in porta e il possibile impiego di Manolas al centro insieme a Koulibaly. A centrocampo è ballottaggio tra Demme e Fabian Ruiz“.