New Balance sarà il nuovo sponsor tecnico per la Roma. Inoltre, secondo il quotidiano Il Tempo, la società giallorossa avrebbe già scelto i colori delle tre maglie per la prossima stagione: la prima classica rossa, bianca la seconda e la terza blu con il lupo. La squadra della capitale avrà anche una quarta divisa, gialla, che dovrebbe essere utilizzata unicamente a ottobre. Quest’ultima celebrerà un’evento speciale, legato probabilmente al ventennale dall’ultimo scudetto.