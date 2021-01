Roma – Di Lorenzo squalificato: Hysaj al suo posto!

L’edizione odierna de il Roma ha dedicato ampio spazio alla partita di domani, delle 12:30, tra Napoli e Fiorentina: “Sull’out di destra, quindi, sarà il momento di Elseid Hysaj. Per quattro stagioni a Napoli l’ albanese è stato il terzino destro titolare, per poi alternarsi proprio con Di Lorenzo la passata stagione. Per Hysaj domani sarà la prima gara da titolare come terzino destro in campionato. Ne aveva giocata una in Europa League contro la Real Sociedad, in occasione della vittoria per 0-1 a San Sebastián. Dopodiché per lui solo la fascia mancina, alternandosi spesso con Mario Rui, dato che Ghoulam non riesce a garantire troppa affidabilità in quella zona di campo”.