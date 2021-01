L’edizione odierna de La Repubblica dedica ampio spazio alla situazione infortunati in casa Napoli. Infatti, come riporta il quotidiano, gli azzurri hanno recuperato dall’infortunio Dries Mertens. Il belga ha recuperato dall’infortunio del 16 dicembre e giocherà titolare mercoledì in Supercoppa, contro la Juventus. Invece, secondo il quotidiano, domani entrerà in campo nella ripresa, a 30 minuti dalla fine, per dare la carica finale in caso di problemi.