Il Napoli Primavera domina ma non vince con il Frosinone: il commento della società

Il Napoli Primavera non va oltre lo 0-0 contro il Frosinone nella sfida andata di scena questo pomeriggio al centro Sportivo Ferentino. Il racconto del match pubblicato sul sito degli azzurri:

“Il Napoli Primavera ha pareggiato per 0-0 col Frosinone per la quinta giornata di campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Ferentino. Gli azzurrini partono forte e potrebbero passare dopo poco con un inserimento di Ambrosino: tiro che sfiora il palo. Poi è Virgilio che prova il pallonetto sotto misura ma non centra la porta. Alla mezzora Idasiak ferma per due volte i frusinati opponendosi consecutivamente a Coccia e Vitalucci. Nella ripresa ci sono meno sussulti ma è sempre il Napoli a fare la partita tenendo il comando del gioco. La pressione però non culmina con il colpo vincente. Finisce 0-0 a Frosinone”.

Napoli: Idasiak, Costanzo, Romano, Virgilio, D’Onofrio, Guarino, Amoah (61′ Potenza), Sami, Ambrosino (86′ D’Agostino), Iaccarino, Vergara (61′ Furina). All. Cascione