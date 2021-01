Gazzetta – Napoli, per Zaccagni concorrenza spietata: la strategia degli azzurri

Rallentano le voci su Mattia Zaccagni, ma il giocatore rivelazione della prima metà di campionato del Verona resta eccome in orbita azzurra. Per adesso manca l’accordo e, come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il trequartista dell’Hellas le offerte sono tante ed anche importanti.

Il Napoli vorrebbe acquistarlo adesso ma lasciarlo ai giallo-blù sino a giugno, con un operazione in stile stile Rrahmani, ma la concorrenza per il talento italiano rende difficile che la trattativa si blocchi a breve.