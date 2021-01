Fiorentina, Callejon: “Napoli è casa mia, sarà strano ma capiranno che ora difendo i viola”

Josè Maria Callejon, ex azzurro ora in forza alla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui profili social del club viola alla vigilia del match contro la sua ex squadra, il Napoli. Le sue parole:

“Ho vissuto 7 anni meravigliosi a Napoli, è che è stata casa mia e la gente è stata fantastica così come i miei ex compagni, a cui voglio molto bene. Sarà una sensazione un po’ strana, ma sono contento di tornare, vedere i compagni, tornare allo stadio, che non è più “San Paolo”, ma “Maradona”. È il calcio, capiranno che ora sono qui e difendo questi colori. Speriamo di fare un bella partita”.