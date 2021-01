Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Gattuso potrebbe decidere di non rischiare Kostas Manolas nel match di domani contro la Fiorentina. Circa una settimana fa, le news sulle condizioni del greco lo escludevano al 99% dagli impegni che attendono il Napoli in questo periodo. E invece lui ha recuperato, ha svolto l’intero allenamento di ieri in gruppo ma con molta probabilità salterà la sfida con i viola. In Supercoppa contro la Juventus, invece, dovrebbe esserci regolarmente.