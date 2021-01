Bologna-Verona, il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio

Primo match del weekend Bologna-Verona, con la prima frazione di gioco che si chiude sull’1-0 per i padroni di casa. Ritmi intensi al Dall’Ara con le due squadre che si affrontano a viso aperto alla ricerca di punti utili. Match sbloccato al minuto 16 su calcio di rigore per concesso su fallo di Silvestri in uscita su Soriano: sul dischetto trasforma Orsolini.

L’Hellas accusa il colpo e rischia addiritura di subire il raddoppio, con gli scaligeri che chiudono il primo tempo in ripresa ma senza impensierire particolarmente la difesa felsinea.