Bagni: «Dopo l’Inter c’è stato scoramento, al Napoli mancano i movimenti di Osimhen»

Oggi Salvatore Bagni, ex calciatore e campione d’Italia con il Napoli nel 1987, ha parlato ai microfoni del Roma. Queste sono alcune delle sue parole sul momento del Napoli:

Su Napoli-Fiorentina: «La solita partita dove il Napoli attaccherà, spero più velocemente rispetto alle ultime partite. La Fiorentina si difenderà. Da vedere se giocherà con una o due punte, con Kouamé che ha fatto bene. Il Napoli contro l’Empoli ha mostrato delle pecche, le distanze erano lunghe. Ultimamente sono state tenute in piedi partite che andavano chiuse prima, come contro lo Spezia e ad Udine».

Sul periodo difficile del Napoli: «Sono tante le partite. Dopo la splendida contro l’Inter, dove probabilmente il Napoli ha giocato la partita migliore dell’anno, c’è stato un po’ di scoramento. Perché dopo vai a Roma contro la Lazio, non giochi e perdi; contro il Torino giochi in casa una partita normale e rischi di perdere. C’è stato un susseguirsi di brutte prove. Quando la squadra va in difficoltà e succede qualcosa di negativo si abbatte troppo invece di reagire. Questo è successo troppe volte».

Sulle assenze di Mertens e Osimhen: «Mertens è sempre stato fondamentale, per i gol, per gli assist, per lo spessore del giocatore. Osimhen nei prossimi anni segnerà tanto ma fino ad ora sono i suoi movimenti importanti per la squadra che stanno mancando, la profondità, quando si allarga, l’utilizzo dello spazio lì davanti per far inserire gli altri».