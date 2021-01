Auriemma: “Manolas ha recuperato e verrà convocato per il match contro la Fiorentina”

Il noto giornalista Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito all’infortunio di Kostas Manolas. Il difensore greco era stato sostituito anzitempo da Gattuso nella trasferta di Udine, in seguito ad un problema fisico. Il calciatore difatti, non ha preso parte al match di Coppa Italia contro l’Empoli.

Ecco le sue dichiarazioni: “Una buona notizia per Gattuso è arrivata dall’allenamento di ieri. Manolas ha smaltito velocemente la distrazione muscolare e domani con la Fiorentina sarà convocato. Poi, se giocherà dal primo minuto nel match delle 12:30 allo stadio Maradona, questo sarà Gattuso a deciderlo dopo l’odierna rifinitura. Stando alle ultime indicazioni favorita la coppia Koulibaly-Maksimovic, in modo da risparmiare il greco per la finale di Supercoppa contro la Juventus in programma giovedì a Reggio Emilia”.