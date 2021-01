Verso Napoli-Fiorentina: i precedenti

Domenica ore 12:30 andrà in scena Napoli–Fiorentina. Partita da sempre ricca di gol e di emozioni, questa sarà la sfida numero 141 tra Napoli e Fiorentina in Serie A, la 71esima edizione in casa azzurra. Le precedenti 70 partite fra le mura de Maradona ex San Paolo il bilancio detta: 32 vittorie per gli azzurri, 21 pareggi, 17 successi dei viola.

L’ultima vittoria del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A risale al 15 settembre 2018 la partita terminò 1-0. L’ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A risale al 10 dicembre 2017, le due compagini terminarono la partita a reti inviolate, finì 0-0. L‘ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A risale allo scorso 18 gennaio, i viola vinsero per 2-0, sconfitta che segnò un momento duro del Napoli per intraprendere poi un filotto di vittorie consistente prima della rinascita che li porterà alla vittoria della Coppa Italia.