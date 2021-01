Tmw – Pazza idea Inter-Atalanta, scambio prestiti Papu Eriksen

Tuttomercatoweb ha sganciato una bomba che potrebbe avere dell’incredibile; potrebbe aprirsi un’incredibile possibilità di scambio di prestiti per sei mesi tra Gomez ed Eriksen.

Quest’idea potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane se il presidente atalantino Percassi non dovesse ricevere offerte concrete per Gomez, vista ormai l’irreparabile situazione interna tra il capitano nerazzurro e l’allenatore Gasperini.

Eriksen interessa molto anche al PSG sempre con la formula del prestito ma se questi due giocatori non dovessero muoversi dalle loro attuali residenze fino alle ultime ore di mercato, questo pazzo scambio potrebbe diventare realtà. Si attendono sviluppi.