Tacchinardi: “Milik, operazione non buona per le casse del Napoli. Doveva cederlo prima”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio alla trasmissione Maracanà, tra le varie cose trattando il caso Milik:

“Per le casse del Napoli questa cessione non sarebbe molto buona. Se avesse potuto darlo all’estero in passato sarebbe stato molto meglio. Se gioca, il polacco può fare molto bene. Di sicuro avrebbe potuto far vedere belle cose alla Juve. È un’operazione molto intelligente da parte del Marsiglia“.