Sky – Napoli-Fiorentina, le ultime sulla probabile formazione azzurra

Archiviata la pratica Empoli, a tre giorni dalla Supercoppa contro la Juventus, il Napoli affronterà la Fiorentina di Prandelli. Una gara importante, da non sottovalutare, in cui gli azzurri dovranno portare a casa i 3 punti per risalire la china in classifica. Ecco di seguito le ultimissime sulla probabile formazione azzurra riferite da Sky Sport:

”Due assenze e un rientro per quel che concerne la difesa della squadra di Rino Gattuso: contro la Fiorentina non ci saranno Di Lorenzo (squalificato) e Manolas (che comunque oggi ha lavorato in gruppo e si candida a tornare per la Supercoppa con la Juve). Rrahmani dovrebbe tornare ad essere utilizzato a gara in corso visto che al fianco di Maksimovic si rivedrà Koulibaly, già impiegato in Coppa Italia. In attacco doppia soluzione: o tridente leggero e arretramento di Zielinski in mediana, oppure triplo trequartista con Petagna boa d’attacco”.