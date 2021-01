Pedullà: “Milik ha accettato il Marsiglia, ma i francesi guardano ad un aspetto…”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato della trattativa tra Arek Milik ed il Marsiglia:

“Milik ha accettato la proposta di ingaggio del Marsiglia di quattro milioni a stagione. È un passo in avanti potenzialmente decisivo. I due club sono in strettissimo contatto e già in serata ci sarà una conference call per questo”.

La nuova offerta dei francesi rende la situazione più delicata ma la strada rispetto a prima è in discesa. Arek ha un contratto in scadenza, potrebbe allungare di almeno un anno sino al 2022 per un prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi. Si ragiona sui 9-10 milioni più bonus, l’Olympique Marsiglia prende in considerazione l’aspetto legato alla percentuale (dal 20 per cento in su) su eventuale futura rivendita.”