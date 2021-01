Napoli-Fiorentina, l’ex Callejon in ballottaggio per Prandelli

Domenica al Diego Armando Maradona ci sarà la Fiorentina di Prandelli e soprattutto un ritorno: quello di Callejon da avversario che comunque dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito le ultime di formazione riportate da Sky Sport:

“Punti di domanda in quasi tutti i settori del campo per la Fiorentina di Cesare Prandelli. In difesa monitorato Pezzella, non al meglio. Con Milenkovic e Igor potrebbe toccare a Martinez Quarta. Venuti e Caceres si giocano una maglia sulla destra. In mezzo torna Castrovilli ma c’è Borja Valero in dubbio. Bonaventura o Pulgar le possibili soluzioni per sostituire l’ex Inter. Davanti invece Ribery è recuperato e potrebbe anche tornare dal primo minuto. Al momento resta il ballottaggio con il grande ex di turno: Callejon”