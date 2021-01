Mertens sta meglio, contro la Fiorentina giocherà uno spezzone

Dries Mertens sta meglio e contro la Fiorentina dovrebbe giocare uno spezzone abbondante di partita. L’obiettivo è quello di averlo al meglio per la sfida contro la Juventus in Supercoppa di mercoledì sera e per far sì che questo accada il belga metterà minuti nelle gambe contro i Viola. Come riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, l’attaccante è stato tenuto a riposo contro l’Empoli e ora sfrutterà i minuti che avrà a disposizione in campionato. Dopo Demme e Koulibaly, quindi, anche il folletto belga può dirsi recuperato e pronto a sfidare i bianconeri.