Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Parma vorrebbe acquistare Kevin Malcuit in prestito dal Napoli e sarebbe molto vicino al francese. Inoltre, il club ducale sarebbe molto interessato anche ad Adam Ounas, sempre degli azzurri, ma che in questo momento è in prestito al Cagliari. D’Aversa vuole rinforzi per la sua squadra per cercare di raggiungere la salvezza.