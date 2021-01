Lubrano, avv. Napoli: “Ecco perché la squadra è scesa dal pullman prima di Juve Napoli”

Enrico Lubrano, legale della Ssc Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della situazione Juventus-Napoli: “Archiviazione della procura Figc? Sì, ovviamente siamo soddisfatti anche con riferimento alle motivazione assurte dalla procura federale. Il titolo sul loro sito è “archiviata l’indagine”. Sapevamo che se fosse andato bene la sentenza del Collegio di Garanzia anche questo avrebbe avuto buon esito. Ci aspettavamo l’archiviazione che ci soddisfa per tre cose fondamentali: che c’era l’impossibilità a muoversi da parte della società; che ha applicato il protocollo; che il Napoli ha agito in piena coerenza con la normativa vigente. Quindi per queste tre ragioni la procura determina e decide l’esito del ragionamento. Non era una cosa consequenziale”.

Isolamento domiciliare? È intuitivo, hai l’obbligo di rimanere presso la tua dimora. C’è anche l’espresso divieto di viaggi e spostamenti. Per questo abbiamo puntato su questo principio. Solo la Asl di Napoli ha agito in questo modo? Questo dovete chiederlo a loro che hanno ritenuto necessario l’isolamento domiciliare e che la domenica che non ci fossero i presupposti per l’isolamento in bolla. Un dato che la giustizia sportiva ha dovuto considerare era uno per il quale i provvedimenti dell’ASL erano validi ed efficaci”.