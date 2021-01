La Lazio batte la Roma 3-0 e sale a quota 31 punti in classifica, pari col Napoli. Ad aprire le marcature per i biancocelesti è Ciro Immobile al 14’ che piomba su un pallone vagante in area di rigore. Raddoppia la Lazio al 23’ con un tiro preciso di Luis Alberto. Doppietta di quest’ultimo al 67’. La Roma resta a 34. In caso di vittoria contro la Fiorentina il Napoli la agguanterebbe.