L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la diciottesima giornata

Dopo la Coppa Italia è nuovamente tempo di Serie A: si inizia stasera in maniera scoppiettante con Lazio-Roma. Torna, ovviamente, anche il fantacalcio e tornano i nostri consigli con la rubrica “L’angolo del fantallenatore”.

Vi consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti da poter schierare questa settimana e con 11 di essi andremo a comporre una TOP 11.

PORTIERI

Consigli – Il Sassuolo, dopo una brutta eliminazione contro la Spal in Coppa Italia, vuole subito rifarsi: l’avversario – un Parma che ancora fa molta fatica – lo permette e la porta può rimanere inviolata.

Montipò – Una delle sorprese di questo girone di andata è proprio il portiere del Benevento, protagonista di grandi prestazioni anche nelle sconfitte. Contro il Crotone il Benevento proverà a imporsi e Montipò è chiamato a fare un gran match.

Sirigu – Nonostante l’ottimo momento dello Spezia, vi consigliamo il portiere del Torino perché i granata stanno riuscendo a soffrire di meno e ci sono dei segnali di ripresa. Inoltre, gli ospiti non avranno a disposizione il loro bomber, Nzola.

DIFENSORI

Izzo – Il difensore granata ha vissuto un gran periodo di forma con due gol di fila: ora viene da un 5.5 ma contro lo Spezia c’è la possibilità di fare bene vista anche l’assenza di Nzola negli ospiti.

Glik – Ancora nessuna rete per il polacco, ma se parliamo di quantità risponde sempre all’appello. Da leader nel Benevento vuole portare la sua squadra a conquistare altri tre punti contro il Crotone, aspettatevi un voto alto.

Ferrari – Per il difensore del Sassuolo stesso discorso di Glik: ancora deve trovare la via del gol ma fornisce delle grandi prestazioni e contro il Parma può aspirare anche lui a un voto alto.

Dimarco – In questo momento, non si può lasciare fuori Federico Dimarco. Due reti di fila, una più spettacolare dell’altra, hanno consacrato il laterale sinistro che è pronto a bruciare nuovamente la fascia contro un Bologna che concede molto. Impossibile da tener fuori.

Romero – Il difensore dell’Atalanta sta vivendo una buona stagione, ora c’è il Genoa in casa ed è un’opportunità per continuare a fare bene e, magari, trovare anche la via del gol (finora è a secco).

CENTROCAMPISTI

Callejon – La famosa “legge dell’ex” potrebbe aver effetto proprio su José Maria Callejon per la prima partita contro il suo Napoli. E’ avanti su Ribery che non è al 100% e potrebbe giocare addirittura alle spalle di Vlahovic.

Pereyra – Insieme a De Paul ha le chiavi del centrocampo bianconero. Non sta brillando ogni match, la discontinuità è una sua caratteristica, ma in trasferta sta facendo bene e anche in questo turno può regalarvi qualche gioia.

Soriano – Deve tornare quello di inizio stagione. Davanti a sè non ha una partita facile (Hellas Verona) ma può esaltarsi proprio in un momento così.

Damsgaard – Il talentino blucerchiato ha un’altra grande occasione, non c’è Jankto a insidiarlo e ci sono tutte le carte in regola per una grande partita contro l’Udinese.

Lukic – Nei tre di centrocampo di un Torino che sta pian piano risorgendo c’è Lukic, che può fornire una buona prova ed essere pericoloso grazie anche ai suoi inserimenti. Una scommessa, potete lanciarlo.

ATTACCANTI

Kalinic – Dopo essersi sbloccato nello scorso turno ora è tempo di scommesse per Nikola Kalinic. Questa giornata contro un Bologna difensivamente non al meglio ha l’occasione di confermare il momento di forma.

Quagliarella – Il bomber deve tornare in cattedra, e dopo i rumors di mercato Quagliarella ne ha l’opportunità. All’orizzonte c’è l’Udinese che nello scorso turno ha perso in ”zona Cesarini” contro il Napoli. Torna titolare dopo due turni di stop e vuole fare bene, ricordatevi che è rigorista.

Il Benevento continua a stupire, e sulla stessa scia anche Marco Sau. Andato in gol nelle ultime due con Cagliari e Atalanta deve inseguire la strada del gol e regalare ai suoi fantallenatori gioie ma soprattutto bonus. Questa giornata a Crotone ci sono tutti i presupposti per fare bene, consigliatissimo!

Defrel – Ritornato al gol contro la Juventus allo Stadium nello scorso turno anche Defrel deve approfittare del momento di forma. Grazie all’assenza di Berardi sarà lui l’arma in più del Sassuolo per battere il Parma.

Attaccante dotato di un ottima progressione palla al piede e pericoloso nelle spizzate in area, ora è tempo di tornare a far bene. Il Parma ha bisogno dei suoi gol così come i fantallenatori

: ci è andato vicino contro la Lazio, solo uno straordinario Reina gli ha impedito la gioia della prima rete.

Questa la nostra top 11 per la 18esima giornata:

(3-4-3)