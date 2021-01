La Fiorentina verso Napoli, Ribery e Pezzella si allenano in gruppo, partiranno con la squadra

La Fiorentina si prepara in vista della partita con Il Napoli che si giocherà domenica alle 12:30

Dal report dell’ultimo allenamento arrivano notizie importanti, in quanto Franck Ribery e German Pezzella si sono allenati in gruppo e partiranno regolarmente per la trasferta di Napoli; sarà importante l’allenamento di domani per capire se partiranno titolari o troveranno solo un posto in panchina.

In dubbio invece Borja Valero che ha svolto ancora lavoro differenziato ed è ancora in dubbio per la convocazione.