Gennaro Gattuso, ha optato per organizzare un pranzo con la squadra in questi giorni. L’allenatore ha fortemente voluto anche Arek Milik, che felicemente sorpreso, ha subito accettato la proposta del tecnico. Il centravanti non ha conflitti nello spogliatoio o con il mister. Vuole bene a tutti ed ama Napoli e la sua gente. Ritiene chiuso il suo ciclo professionale al Napoli e vuole cercare nuove esperienze. Marsiglia sembra essere la prossima destinazione