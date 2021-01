Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli in questo periodo è un po’ in difficoltà. Questo sia per gli infortuni che per altre situazioni. Non è in un buon momento la squadra di Ringhio.

Su Petagna: “Contro lo Spezia, Gattuso ha fatto l’errore di lasciarlo fuori. Petagna va fatto giocare. In ogni caso se domenica il Napoli dovesse battere la Fiorentina, le cose cambierebbero”.