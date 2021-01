L’agente di Elseid Hysaj e Mario Rui, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo di un altro suo assistito. Si tratta di Fabiano Parisi, terzino sinistro attualmente all’Empoli e svela un retroscena sul Napoli:

“Giuntoli me lo ha chiesto in estate. Diverrà un giocatore in Nazionale. Chi è sveglio lo prende adesso, altrimenti lo prende ad un prezzo maggiorato”.