Gazzetta – ultimi dubbi da sciogliere per Gattuso per la formazione anti Fiorentina

L’edizione online della Gazzetta dello Sport offre gli ultimi spunti per la probabile formazione del Napoli che affronterà la Fiorentina domenica alle 12:30.

Tornerà Dries Mertens al centro dell’attacco azzurro, dopo un mese di stop per l’infortunio alla caviglia la testata giornalistica rosa posiziona lui come unica punta. Alle sue spalle ci saranno Lozano, favorito su Politano, Zielinski ed Insigne, i due davanti alla difesa saranno Demme favorito sull’appannato Fabian e Bakayoko con Hysaj che sostituisce lo squalificato Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui davanti ad Osipna.

Manolas che si è allenato in gruppo probabilmente verrà tenuto a riposo vista la Supercoppa di Mercoledi sera contro la Juve