VIDEO – Ribery torna ad allenarsi con i compagni: le ultime in vista del Napoli!

Dopo il piccolo infortunio che lo ha tenuto fuori per due partite, Franck Ribery è tornato ad allenarsi regolarmente con la Fiorentina e quindi, con ogni probabilità, sarà a disposizione anche per la trasferta di Napoli. A testimoniare la buona forma del veterano francese, è un video pubblicato sui social dalla stessa Fiorentina nel quale, riesce a segnare anche un goal. Di seguito il video in questione: